Кудрин рассказал, как Путин одним решением спас экономику России

Речь идет о кризисе 2008 года, когда Путин занимал пост премьер-министра России.

«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008—2009 года», — сказал Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату.

По его словам, фонды были созданы только благодаря политической воле Путина.

Кудрин отметил, что именно создание фондов стало решающим в сохранении социальных расходов государства.

«У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», — подчеркнул Кудрин.

На что россияне лепят изображения Путина.

Кратко о фондах

Напомним, к началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Считается, что за счет средств Резервного фонда удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета.

К 2018 году Резервный фонд полностью исчерпали.

Сейчас все дополнительные нефтегазовые доходы направляют в ФНБ, который также называют «подушкой безопасности» для бюджета страны.

Объем ФНБ на 1 декабря 2019 года составил 7,9 трлн рублей (124 млрд долларов).