Кудрин рассказал, сколько миллионов россиян станут безработными из-за коронавируса

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уверен, что число безработных в России временно вырастет в несколько раз, пишет РБК .

«По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался, в России с 2,5 до 8 миллионов увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года», — сказал Кудрин в эфире телеканала РБК.

После, по его мнению, произойдет перезапуск экономики, рост спроса и потребления, возобновит работу малый и средний бизнес. В итоге количество безработных станет меньше.

Кудрин отметил, что сейчас компании не знают сколько придется так жить и поэтому вынуждены увольнять людей. В пример он привел США, где, по его словам, число увольнений растет взрывными темпами — до 700 тыс. безработных в неделю.

В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, бизнес может их уволить, подчеркнул Кудрин.

Экономика. Инвестиции. СС0

Также Кудрин сравнил ситуацию с кризисом 2008−2009 годов. Он отметил, что тогда для избежания роста безработицы приняли массовые решения по поддержке бизнеса.

«Мы не избежали сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе компании, которые не всегда эффективны. В 2008—2009 годах мы не дали возможность умереть слабым», — пояснил Кудрин, подчеркнув, что сейчас ситуация аналогичная.

Ранее эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ спрогнозировали падение экономики России из-за коронавируса во втором квартале 2020 на 18%, что повлечет падение реальных доходов населения на 17,5%.