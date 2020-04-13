Россиянам «пообещали» падение доходов на 17,5%

По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, однако в 2021 году экономику ждет быстрое восстановление — ВВП в следующем году вырастет на 4−4,8%, следует из прогноза.
Причем это оптимистичный сценарий, который предполагает, что в 2020 году будет реализован весь пакет антикризисных мер, который позволит малому бизнесу начать восстанавливать свою деятельность уже с середины года.
«Конечно, если это все (антикризисные меры господдержки) будет сдвинуто во времени или ограничено по масштабам, то такого отскока не будет», — пояснил главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач.
Примечательно, что антикризисный пакет мер поддержки бизнеса и населения в России составит 0,7−1,2% ВВП.
Для сравнения указываются объемы помощи экономике в других странах: Германия- 37% ВВП, Италия — 20% ВВП, Великобритания — 16% ВВП, Франция — 14% ВВП, США — 12,4% ВВП.
Базовый сценарий
Согласно прогнозу экспертов может произойти следующее:
- по итогам 2020 года сильнее всего из отраслей пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания (−22,2%), культура и спорт (−21,2%), транспорт (−10,6%), оптовая и розничная торговля (−4,3%);
- из-за сжатия мирового спроса ожидается снижение объемов стоимостного экспорта по всем основным товарным группам: минеральные продукты, включая нефть и нефтепродукты (−2,3%), химические продукты (−3,6%), древесина (−9%), машины, оборудование и транспортные средства (−10%), недрагоценные металлы (−12,5%);
- реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года;
- уровень безработицы в 2020 году рискует подскочить до 7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы прогнозируется на второй квартал, когда ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от экономически активного населения.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с правительством страны назвал повышение уровня доходов граждан главной задачей власти.