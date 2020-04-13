Россиянам «пообещали» падение доходов на 17,5%

Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ спрогнозировали падение экономики России из-за коронавируса во втором квартале 2020 на 18%, что повлечет падение реальных доходов населения на 17,5%, пишет РБК .

По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, однако в 2021 году экономику ждет быстрое восстановление — ВВП в следующем году вырастет на 4−4,8%, следует из прогноза.

Причем это оптимистичный сценарий, который предполагает, что в 2020 году будет реализован весь пакет антикризисных мер, который позволит малому бизнесу начать восстанавливать свою деятельность уже с середины года.

«Конечно, если это все (антикризисные меры господдержки) будет сдвинуто во времени или ограничено по масштабам, то такого отскока не будет», — пояснил главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач.

Примечательно, что антикризисный пакет мер поддержки бизнеса и населения в России составит 0,7−1,2% ВВП.

Для сравнения указываются объемы помощи экономике в других странах: Германия- 37% ВВП, Италия — 20% ВВП, Великобритания — 16% ВВП, Франция — 14% ВВП, США — 12,4% ВВП.

Доход. Зарплата. СС0

Базовый сценарий

Согласно прогнозу экспертов может произойти следующее:

по итогам 2020 года сильнее всего из отраслей пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания ( −22,2%), культура и спорт ( −21,2%), транспорт ( −10,6%), оптовая и розничная торговля ( −4,3%);

−22,2%), культура и спорт −21,2%), транспорт −10,6%), оптовая и розничная торговля −4,3%); из-за сжатия мирового спроса ожидается снижение объемов стоимостного экспорта по всем основным товарным группам: минеральные продукты , включая нефть и нефтепродукты ( −2,3%), химические продукты ( −3,6%), древесина ( −9%), машины , оборудование и транспортные средства ( −10%), недрагоценные металлы ( −12,5%);

включая нефть и нефтепродукты −2,3%), химические продукты −3,6%), древесина −9%), машины оборудование и транспортные средства −10%), недрагоценные металлы −12,5%); реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года;

уровень безработицы в 2020 году рискует подскочить до 7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы прогнозируется на второй квартал , когда ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от экономически активного населения.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с правительством страны назвал повышение уровня доходов граждан главной задачей власти.