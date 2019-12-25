Путин поставил задачу ускорить рост доходов россиян

Президент России Владимир Путин на встрече с Правительством страны назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан, сообщает RT.

По его словам, начиная с III квартала нынешнего года наблюдаются определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат.

«Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена… Вот это задача номер один», — заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан и призвал менять ситуацию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев позднее подчеркнул, что за последние девять месяцев «тренд изменился» — реальные располагаемые доходы россиян начали расти.