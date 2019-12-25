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25 декабря
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Политика

Путин поставил задачу ускорить рост доходов россиян

Президент России Владимир Путин на встрече с Правительством страны назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан, сообщает RT.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

По его словам, начиная с III квартала нынешнего года наблюдаются определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат.

«Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена… Вот это задача номер один», — заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан и призвал менять ситуацию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев позднее подчеркнул, что за последние девять месяцев «тренд изменился» — реальные располагаемые доходы россиян начали расти.

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