13 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Кудрин сказал, сколько лет потребуется на перестройку в России при сохранении санкций

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в случае сохранения санкций на перестройку российской экономики потребуется не менее двух лет, сообщает РИА «Новости».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

Кудрин в ходе правительственного часа в Совфеде отметил, что российской экономике придется перестраиваться.

По его мнению, в данном вопросе необходимо «разделить краткосрочный и среднесрочный периоды».

«Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — указал глава СП.

А дальше, добавил он, придется «перестраиваться в течение многих лет».

Кудрин уточнил, что имеет в виду импортозамещение большого количества товаров, разработку технологий и инвестиции в строительство новых предприятий.

Напомним, глава СП пришел на заседание Совфеда 12 апреля после слухов об эмиграции.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость