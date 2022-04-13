Кудрин сказал, сколько лет потребуется на перестройку в России при сохранении санкций

Кудрин в ходе правительственного часа в Совфеде отметил, что российской экономике придется перестраиваться.
По его мнению, в данном вопросе необходимо «разделить краткосрочный и среднесрочный периоды».
«Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — указал глава СП.
А дальше, добавил он, придется «перестраиваться в течение многих лет».
Кудрин уточнил, что имеет в виду импортозамещение большого количества товаров, разработку технологий и инвестиции в строительство новых предприятий.
Напомним, глава СП пришел на заседание Совфеда 12 апреля после слухов об эмиграции.