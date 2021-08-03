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Экономика

Кудрин верит в возможность снизить бедность в два раза

Модель борьбы с бедностью, которая включает многофакторную оценку нуждаемости и ранжирование размера выплат в зависимости от дохода семьи, позволила бы сократить уровень бедности в России примерно в два раза в сжатые сроки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РБК.

Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин.
Олег Богданов

Ежегодная стоимость двукратного сокращения бедности составила бы «несколько сот миллиардов рублей».

«Самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — указал председатель Счетной палаты.

В качестве примера разумного подхода к борьбе с бедностью он привел адресные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Указ об изменении правил их начисления в начале марта подписал президент Владимир Путин.

Теперь выплата семьям назначается в зависимости от уровня их дохода и может равняться 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для ребенка по региону. Ранее пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от детского прожиточного минимума.

Ранее Кудрин подчеркнул, что социальные реформы нужно проводить без революций и с учетом сохранения определенной стабильности.

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