12 февраля
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Экономика

Курорт Карловы Вары оказался под угрозой закрытия из-за оттока россиян

Мэр Карловых Вар рассказал, что из-за оттока туристов, в том числе и из России, курорту грозит закрытие. Об этом сообщило агентство Aktuálně.

Остеопат. Массаж.
Остеопат. Массаж.
СС0

По словам Андреа Пфеффер-Ферклов, мэра Карловых Вар, курорту необходимо найти новых клиентов, иначе индустрия вовсе исчезнет. Она отметила, что многие отели на 100% зависели от туристов, которые приезжали на лечение.

Издание также добавило, что Андреа Пфеффер-Ферклова 12 лет руководила отелем.

«Спа-индустрия сейчас не может выжить без россиян» — заявил управляющий муниципальным информационным центром Йозеф Длохош.

Ранее в 2019 году представители турбизнеса оценили Белокуриху выше, чем Карловы Вары.

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