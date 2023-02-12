Курорт Карловы Вары оказался под угрозой закрытия из-за оттока россиян

По словам Андреа Пфеффер-Ферклов, мэра Карловых Вар, курорту необходимо найти новых клиентов, иначе индустрия вовсе исчезнет. Она отметила, что многие отели на 100% зависели от туристов, которые приезжали на лечение.
Издание также добавило, что Андреа Пфеффер-Ферклова 12 лет руководила отелем.
«Спа-индустрия сейчас не может выжить без россиян» — заявил управляющий муниципальным информационным центром Йозеф Длохош.
Ранее в 2019 году представители турбизнеса оценили Белокуриху выше, чем Карловы Вары.