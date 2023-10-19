Курорт Сбера «Манжерок» — лучший по версии SKI BUSINESS AWARDS 2023

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» признан лучшим сразу в четырёх номинациях — «Самый посещаемый курорт Сибирского федерального округа», «Лучший горнолыжный отель — Открытие года», «Лучшая концепция питания на горнолыжном курорте» и «Лучший ресторан на горнолыжном курорте». Результаты премии SKI BUSINESS AWARDS 2023* были объявлены на форуме туристических территорий, который проходил в Сочи.

Курорт становится лауреатом престижной премии не в первый раз. Отрадно, что лучшим горнолыжным отелем назван наш пятизвёздочный отель, который открыл свои двери в этом году. Мы стремимся, чтобы на курорте каждый гость нашел свой вид отдыха, поэтому круглый год предлагаем различные виды активностей. Нам очень важна оценка экспертного сообщества SKI BUSINESS AWARDS, которое уже шесть лет подряд признает курорт «Манжерок» лучшим в различных номинациях. Все эти награды — свидетельство того, что наша команда работает в правильном направлении, — отметил генеральный директор курорта Сбера «Манжерок» Владимир Щербинин.

Сегодня курорт Сбера «Манжерок» — главный туристический объект Сибирского Федерального округа с развитой инфраструктурой, отвечающий всем мировым стандартам курортной зоны. В прошлом году курорт посетило более 520 тысяч гостей. Курорт сочетает в себе высокий уровень сервиса, горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты, а также современные глэмпинги.

К концу года на территории курорта гостей примет панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, курорт продолжает работу по увеличению протяженности трасс. Так, в ближайшей перспективе на курорте Сбера «Манжерок» будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и более 15 км пеших маршрутов. Это сделает его одним из крупнейших современных курортов России.

Премия SKI BUSINESS AWARDS существует уже 10 лет. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.

* Скай Бизнес Эводс