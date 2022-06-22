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Экономика

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 рублей

Курс доллара на Московской бирже днем 22 июня опустился до минимума с июня 2015 года, упав ниже 53 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на торги.

Доллары.
Доллары.
СС0

На 10.27 мск, курс американской валюты терял в среду 1,52%, опускаясь до 52,96 руб.

При этом к 10:35 мск курс доллара замедлил падение до 1,13%. В результате он вернулся к значению выше 53 рублей.

Также известно, что курс евро тоже начал снижаться с открытием биржи (на -1,84%) до 55,5 рублей, пишет Газета.Ru.

В начале июня курс доллара на Московской бирже снизился до 60 рублей. 26−27 мая евро и доллар подорожали более чем на 10 рублей за два дня, после чего их стоимость снова снизилась.

Ранее эксперт рассказал, чем опасен доллар по 60 рублей.

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