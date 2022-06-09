Курс доллара на Московской бирже снизился до 60 рублей

Впервые с 26 мая курс доллара упал до 60 рублей, а евро стал дешевле 64 рублей, ссылается РИА Новости на данные Московской биржи.

Уточняется, что курс доллара расчетами «завтра» на 15.22 (мск) падал на 1,95 рубля — до 59,09 рубля. При этом евро подешевел на 2,8 рубля — до 62,8 рубля.

Как сообщил изданию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, основную поддержку рубль продолжает получать от капитальных ограничений на российском рынке и профицита по счету текущих операций.

Добавим, что 26−27 мая евро и доллар подорожали более чем на 10 рублей за два дня, после чего их стоимость снова снизилась.