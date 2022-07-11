Курс доллара упал ниже 59 рублей впервые с 5 июля

Курс рубля демонстрирует внушительный рост по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи 11 июля.

Курс доллара приблизился к недельному минимуму в 17:37по московскому времени. Он составил 58,8 рубля. Это наименьшее значение с 5 июля 2022 года. К 18 часам американская валюта торгуется в пределах 59,2−59,4 рубля.

Минимальный курс европейской валюты зафиксирован в 17:28 по московскому времени. На спаде она торговалась за 59,4 рубля.

Однако к 18 часам курс евро поднялся до 59,9−60,1 рубля. Но даже в этом случае падение составляет более двух рублей.

Напомним, экономист, директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон спрогнозировал, что доходы россиян могут резко упасть из-за санкций и контрсанкций.

По словам Гимпельсона, по безработице «больших цифр не ожидается». Однако удар по трудовым доходам будет нешуточный.