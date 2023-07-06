Курс евро превысил 100 рублей впервые с осени 2022 года - почему валюта растет

Курс евро на МосБирже вырос до 100 рублей 6 июля, рассказали в РБК . С чем может быть связан резкий рост валюты, рассказали эксперты quote.ru.

Выше отметки 100 рублей курс евро поднимался впервые с 29 марта 2022 года.

Подскочил и доллар, превысив отметку в 92 рублей. В последний раз так дорого валюта стоила на Мосбирже 28 марта прошлого года.

На 6 июля курс евро и доллара составляет 100 рублей, доллар - 92 рубля, согласно данным Мосбиржы.

Эксперты дают неутешительные прогнозы. В «БКС Мир инвестиций» допускают, что на стоимость валюты влияет геополитический фактор.

"Рубль остается под давлением сдержанных экспортных потоков и восстановления импорта при возможном значительном оттоке капитала, но эти факторы не могут объяснить такое снижение курса", - отмечают специалисты.

В Промсвязьбанке согласны с тем, что резкое удорожание вызвано ростом геополитических рисков.

Также эксперты связывают падение рубля с ухудшением платежного баланса страны. На это могло повлиять сокращение текущего сальдо в 2023 году по сравнению с прошлым годом, что связано со снижение экспортной выручки.