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Экономика

Ничего себе коридор! Курс евро в начала года выпрыгнул за 90 рублей

Официальный курс евро на 1 января вырос на 11 копеек и составил уже 90,7932 рубля. Такие данные публикует Центробанк РФ.

Евро.
Евро.
СС0

Курс доллара сохранился на прежнем, декабрьском уровне — 73,8757 рубля за 1 «бакс».

Ранее в Минэкономразвития РФ назвали ослабления рубля основной причиной роста инфляции, которая официально составит по итогам 2020 года около 4,9%.

При этом россияне не очень доверяют словам чиновникам, которые утверждают, что никаких оснований для паники нет.

По данным ЦБ спрос на валюту в конце года вырос в России, а в некоторых городах сделки по покупке-продаже недвижимости начали оформлять в долларовом исчислении.

За 2020 год доллар по отношению к рублю подорожал на 20%, евро вырос на 32%.

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