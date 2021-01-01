Ничего себе коридор! Курс евро в начала года выпрыгнул за 90 рублей

Курс доллара сохранился на прежнем, декабрьском уровне — 73,8757 рубля за 1 «бакс».
Ранее в Минэкономразвития РФ назвали ослабления рубля основной причиной роста инфляции, которая официально составит по итогам 2020 года около 4,9%.
При этом россияне не очень доверяют словам чиновникам, которые утверждают, что никаких оснований для паники нет.
По данным ЦБ спрос на валюту в конце года вырос в России, а в некоторых городах сделки по покупке-продаже недвижимости начали оформлять в долларовом исчислении.
За 2020 год доллар по отношению к рублю подорожал на 20%, евро вырос на 32%.