«Лавка добра» дает шанс каждому. Продолжаем видеопрезентацию проектов алтайских социальных предпринимателей

На YouTube-канале ЦИСС Алтайского фонда МСП вышла вторая видеопрезентация проектов победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». На этот раз зрителям рассказали о проекте «Лавка добра» — площадке, на которой люди с ограниченными возможностями здоровья могут воплощать в жизнь свои идеи.

«Лавка добра» стала победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».

От менеджера до социального предпринимателя

Николай Алексеев, руководитель проекта «Лавка добра», много лет занимался стратегическим развитием в одной крупной компании. Но, как признается сам, в 2014 году «стратегическое развитие всех предприятий закончилось». На тот момент его супруга Инна занималась благотворительностью, она и вдохновила Николая стать социальным предпринимателем.

Авоська — отличная идея

Первый проект Николая — «Алтайская авоська». Предприниматель организовал работу так, что слабовидящие люди могли плести авоськи. Идея проекта родилась из детских воспоминаний Инны — ее прадед вернулся с войны незрячим. А в советское время авоськи были особенно популярными, их как раз изготавливали люди с инвалидностью по зрению.

Первый проект Николая — «Алтайская авоська». Анна Зайкова

Николай Алексеев,

социальный предприниматель , руководитель проекта «Лавка добра»:

— Запустили проект, научили слабовидящих людей плести авоськи. А когда появилась необходимость открытия розничной точки, поняли, что если будем продавать одни авоськи, то должны называться «авосечной». Поэтому подумали, что должны позаботиться о людях с разными видами инвалидности. Чтобы каждый мог прийти к нам и работать. Так у нас родилось название «Лавка добра».

Задача и мечта

Николай считает: его задача, как социального предпринимателя, популяризировать идею социально ориентированного потребления.

Мечта Николая Алексеева — создать хобби-центр, в котором занимались бы люди с ограниченными возможностями здоровья.

Больше о проекте Николая

Справка

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В 2020 году победителями первого этапа стали шесть алтайских компаний, которые теперь будут представлять наш край на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета (РГСУ) с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС).

Подробнее о критериях и статусе социального предприятия по ссылке.