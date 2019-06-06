Лавров уверен, что отказ от доллара знаменует новый большой исторический период

Тенденция к отказу от расчетов в американских долларах свидетельствует о наступлении начала большого исторического периода, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

«В долгосрочном плане уже пошел мыслительный процесс относительно того, как отвязаться от доллара США и создать систему, которая не будет зависеть от капризов той или иной американской администрации, от ее манер в том, что касается ведения экономических отношений в мире, и от того, чтобы превращаться в инструмент внутриполитической борьбы в США», — сказал Лавров.

«Я смотрю на это как на начало большого исторического периода», — подчеркнул министр.

В прошлом году министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев в декабре сообщал, что ведомство допускает появление единой цифровой валюты в ЕАЭС в 2020—2021 годах, пишет bfm.ru. Проект единой цифровой валюты ЕАЭС будет аналогом ЭКЮ, использовавшейся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах.

Токсичная валюта

В апреле советник президента РФ Сергей Глазьев призвал соотечественников и российские компании отказаться от доллара. Он также назвал американскую национальную валюту токсичной.

Согласно объяснению Глазьева, в России некоторые банки под санкциями, в том числе не только государственные, «поэтому доллар для России — уже давно токсичная валюта».