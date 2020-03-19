Лес на полмиллиарда рублей незаконно вырубили в Сибири

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений на сумму более 583 млн рублей, сообщает генпрокуратура РФ.

В городе Черемхово прокуратура вместе со специалистом «Рослесозащиты» провела проверку исполнения требований законодательства при санитарно-оздоровительных рубках.

«В Малоиретской даче Малобельского участкового лесничества проведена рубка деревьев в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий <…> На данном участке срублена древесина общим объемом более 30 тыс. куб. метров», — рассказали в ведомстве.

Однако вырубленные деревья не были указаны «в акте лесопатологического обследования и не имели признаков ослабления».

В результате лесному фонду причинен ущерб на сумму более 583 млн рублей.

В следственный орган направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай под видом мелиоративных работ незаконно заготавливали древесину, в итоге участки леса еще и захламили порубочными остатками.