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Экономика

Лес на полмиллиарда рублей незаконно вырубили в Сибири

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений на сумму более 583 млн рублей, сообщает генпрокуратура РФ.

Незаконная вырубка леса в Змеиногорском районе.
Незаконная вырубка леса в Змеиногорском районе.
onf.ru

В городе Черемхово прокуратура вместе со специалистом «Рослесозащиты» провела проверку исполнения требований законодательства при санитарно-оздоровительных рубках.

«В Малоиретской даче Малобельского участкового лесничества проведена рубка деревьев в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий <…> На данном участке срублена древесина общим объемом более 30 тыс. куб. метров», — рассказали в ведомстве.

Однако вырубленные деревья не были указаны «в акте лесопатологического обследования и не имели признаков ослабления».

В результате лесному фонду причинен ущерб на сумму более 583 млн рублей.

В следственный орган направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай под видом мелиоративных работ незаконно заготавливали древесину, в итоге участки леса еще и захламили порубочными остатками.

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