Льготный режим введут для ввоза электроники

Речь идет о таких изделиях, аналоги которых не производятся в России, сообщается на сайте кабмина.

Льготный режим распространяется также на ввоз технологического оборудования, сообщает «Прайм».

Принятие законопроекта будет способствовать сокращению отвлечения оборотных средств организаций электронной промышленности, которые занимаются импортом, пишет bfm.ru.

Оно также позволит стимулировать реализацию инвестиционных проектов по созданию новых электронных производств.

С начала 2021 года в России резко подорожала электроника. Сложившуюся ситуацию эксперты связывают с мировым дефицитом основных компонентов, из которых производится электроника, — матриц, карт памяти, дисплеев и видеокарт.