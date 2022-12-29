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Экономика

Льготную ипотеку продлили в России до 1 июля 2024 года

Льготную ипотеку продлили в России до 1 июля 2024 года, сообщают в Telegram-канале правительства.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Льготную ипотеку будут оформлять по ставку до 8%. Ее можно получить на приобретение жилья в новостройке, а также строительство дома или покупку земельного участка.

По семейной ипотеке ставка останется на уровне 6%. Она доступна семьям с двумя детьми до 18 лет.

«Раньше участвовать в программе могли только те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года», — отмечают в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поручил продлить льготную ипотеку до 2024 года.

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