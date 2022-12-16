Путин поручил продлить льготную ипотеку до 2024 года. Что это значит

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Ставка по льготной ипотеке увеличилась?

Да. Счтавка по льготной ипотеке увеличится до 8%. Ранее она составляла 7%.

Сейчас льготная ипотека доступна всем категориям граждан на первичное жилье на срок от 3 до 30 лет под 6−7% годовых.

Максимальная сумма — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 6 млн рублей — для остальных регионов.