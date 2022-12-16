Путин поручил продлить льготную ипотеку до 2024 года. Что это значит

Да. Счтавка по льготной ипотеке увеличится до 8%. Ранее она составляла 7%.
Сейчас льготная ипотека доступна всем категориям граждан на первичное жилье на срок от 3 до 30 лет под 6−7% годовых.
Максимальная сумма — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 6 млн рублей — для остальных регионов.
Да, Путин предложил предоставлять ипотеку под 2% для строительства нового жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
По словам Владимира Путина, в 2023 году основным инструментом станет семейная ипотека. Так, в следующем году семьям с двумя детьми до 18 лет будет доступна семейная ипотека под 6%.
Ранее получить такую ипотеку могли семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.
Президент предложил распространить промышленную ипотеку на их строительство или модернизацию производственных площадей.
А на покупку объектов под производство можно будет взять льготный кредит до 500 млн рублей по ставке 3−5% на срок до семи лет.
Путин обсудил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вопросы ВВП и пособия. Подробнее — в материале altapress.ru.
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