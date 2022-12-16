16 декабря
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Экономика

Путин поручил продлить льготную ипотеку до 2024 года. Что это значит

Президент Владимир Путин поручил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года. Какой будеь ставка по ипотеке и при чем здесь семьи с детьми — в материале altapress.ru.

Ипотека.
Ипотека.
АО «Россельхозбанк»
1
Ставка по льготной ипотеке увеличилась?

Да. Счтавка по льготной ипотеке увеличится до 8%. Ранее она составляла 7%.

Сейчас льготная ипотека доступна всем категориям граждан на первичное жилье на срок от 3 до 30 лет под 6−7% годовых.

Максимальная сумма — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 6 млн рублей — для остальных регионов.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com
2
А льготы распространятся на новые регионы России?

Да, Путин предложил предоставлять ипотеку под 2% для строительства нового жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

3
Семьям с детьми

По словам Владимира Путина, в 2023 году основным инструментом станет семейная ипотека. Так, в следующем году семьям с двумя детьми до 18 лет будет доступна семейная ипотека под 6%.

Ранее получить такую ипотеку могли семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Льготная ипотека на Алтае теперь доступна семьям с одним ребенком.
Льготная ипотека на Алтае теперь доступна семьям с одним ребенком.
АО «Россельхозбанк»
4
Промышленная ипотека?

Президент предложил распространить промышленную ипотеку на их строительство или модернизацию производственных площадей.

А на покупку объектов под производство можно будет взять льготный кредит до 500 млн рублей по ставке 3−5% на срок до семи лет.

5
О чем еще говорил Владимир Путин?

Путин обсудил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вопросы ВВП и пособия. Подробнее — в материале altapress.ru.

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