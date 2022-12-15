Продление льготной ипотеки, пособия для беременных и ВВП. О чем Владимир Путин говорил на заседании Совета по развитию и нацпроектам

ВВП и поставки зарубеж

Владимир Путин сообщил, что сокращение ВВП страны в 2022 году составит 2,5%, что меньше прежних прогнозов.

Он также добавил, что за 9 месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, несмотря на санкции.

Льготная ипотека

Владимир Путин заявил, что Россия будет плавно сворачивать механизмы льготной ипотеки. При этом льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года. Ставка увеличится до 8% - сейчас она составляет 7%.

Основным инструментом станет семейная ипотека. Так в следующем году семьям с двумя несовершеннолетними детьми будет доступна семейная ипотека под 6%. Напоминаем, что сейчас семейная ипотека предоставляется только тем семьям, в которых дети родились, начиная с 2018.

Что касается новых регионов, то глава государства предложил предоставлять ипотеку для нового строительства по льготной ставке 2%.

Пособия

Владимир Путин сообщил, что размер пособия для беременных составит от половины до одного прожиточного минимума.

Также президент России призвал правительство в будущем году запустить программу борьбы с сахарным диабетом.