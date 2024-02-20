20 февраля
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Экономика

«ЛидерыПро»: топ-менеджеров алтайских предприятий приглашают повысить компетенции

Руководящий состав предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» имеет возможность пройти обучение по программе Всероссийской академии внешней торговли «Лидеры производительности».

«ЛидерыПро»: топ-менеджеров алтайских предприятий приглашают повысить компетенции.
«ЛидерыПро»: топ-менеджеров алтайских предприятий приглашают повысить компетенции.
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Данная программа направлена на формирование системного подхода к управлению предприятием для повышения производительности труда и обеспечения устойчивости бизнеса в современных условиях.

В основе образовательного курса лежат четыре главных драйвера роста производительности труда. Это стратегия, производство и логистика, маркетинг и продажи, управление персоналом.

Главным результатом обучения становится разработанный командой проект для решения конкретной проблемы определенного предприятия, входящего в состав группы и выступающего заказчиком.

В настоящее время выпускниками программы являются уже более 9000 руководителей. В рамках программы разработано более 1000 проектных решений. В 2024 году предусмотрено четыре потока обучения и всего 750 квот на все предприятия-участники национального проекта.

Участникам нацпроекта предоставлена возможность бесплатно пройти обучение по уникальной программе, основанной на лучших мировых компетенциях, необходимых руководителю в условиях динамических изменений для сохранения потенциала роста производительности труда. В рамках курса преподают ведущие лекторы и бизнес-эксперты из Сколково и РАНХиГСа. Это замечательная возможность актуализировать и систематизировать свои знания, — уверен заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Более подробная информация о программе, а также регистрация на обучение доступны на официальном сайте https://лидерыпро.рф/.

СПРАВКА

«Лидеры производительности» — одна из системных мер, разработанных в рамках национального проекта «Производительность труда». Программа реализуется Всероссийской академией внешней торговли по заказу Министерства экономического развития Российской Федерации. Обучение по программе прошли 127 представителей алтайских компаний, начиная с 2019 года.

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