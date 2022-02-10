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Экономика

Лидером роста цен среди продуктов стала «январская капуста»

Белокочанная капуста в РФ в январе подорожала на 15%, сообщил Росстат. Этот показатель стал самым высоким за месяц на продовольственном рынке, пишет «Интерфакс».

Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО

Цены на огурцы повысились на 13,3%, на помидоры — на 12,7%, на виноград — на 12,4%, на чеснок — 11,6%, на груши — 9,1%, на бананы — на 9%, на морковь — на 7,2%. Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 4,4% и 1,9% соответственно.

В целом плодоовощная продукция в январе в РФ подорожала на 6,6%, по сравнению с январем прошлого года рост составил 16%. Год назад январские темпы роста были ниже — 4,8%.

Подсолнечное масло за месяц подешевело на 0,02%, по сравнению с январем прошлого года рост составил 8,5%.

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