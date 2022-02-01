Догнать инфляцию. Как изменится размер зарплат и социальных выплат в 2022 году

За изменением МРОТ и прожиточного минимума последовал перерасчет ряда социальных выплат, а также зарплат. Altapress.ru вместе с калькулятором и алтайскими ведомствами разобрался, кому и какие пособия полагаются в 2022 году.

Прожиточный минимум

Этот показатель составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода населения. В него входят зарплата, все пенсии, пособия и иные выплаты. До 2020 года прожиточный минимум считали иначе — по стоимости продуктовой корзины.

Прожиточный минимум в 2022 году в руб. Федеральный: 12 654 — в среднем на душу населения; 13 793 — для трудоспособных; 11 592 — для детей; 10 277 — для пенсионеров. В Алтайском крае: 11 092 — в среднем на душу населения; 12 090 — для трудоспособных; 11 035 — для детей; 9 956 — для пенсионеров.

Бизнес. Деньги. СС0

Вместе с прожиточным минимумом растет и уровень доходов — один из критериев, который определяет «нуждаемость». Например, пособие беременным полагается только тем семьям, где среднедушевой доход составляет менее одного прожиточного минимума.

МРОТ

Печальная статистика. Барнаульцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 32,2 тыс. рублей. Это вывод исследования сервиса SuperJob. По его данным, краевая столица вошла в пятерку городов с наименьшими требованию к уровню МРОТ. Для сравнения, москвичи, лидеры по «хорошему аппетиту», хотят получать не меньше 42 тыс. рублей в месяц — но и эта сумма почему-то не кажется впечатляющей.

Скромные мечты россиян сильно расходятся с реальностью: величина федерального МРОТ выросла на 8,6% — до 13 890 тыс. рублей.

Бедность. Пенсии. Pixabay.com

МРОТ нужен для регулирования зарплат, а также определения размера государственных выплат и ряда пособий: по временной нетрудоспособности, беременности, для иных целей обязательного социального страхования.

В 2021 году его стали высчитывать с помощью такого показателя, как «медианная заработная плата»: половина населения России зарабатывает больше нее, а половина — меньше. Эту сумму устанавливает Росстат. МРОТ же составляет 42% от нее. Также он не может быть ниже, чем прожиточный минимум трудоспособных граждан.

В ноябре было подписано региональное соглашение о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2022 — 2024 годы. Правительство региона, профсоюзы и работодатели договорились о ее увеличении для работников реального сектора экономики на 28% — до 16,6 тыс. рублей.

Пресс-служба регионального правительства сообщала, что с учетом повышающих коэффициентов, которые действуют в разных районах края, она составит более 19 тыс. рублей.

Деньги. Рубли. Монеты. СС0

Зарплаты

Бюджетники по «майскому указу» получат в 2022 году прибавку к зарплате. Повысятся доходы и у служащих частных организаций. По 134-й статье Трудового кодекса РФ, работодатель должен ежегодно индексировать оплату сотрудникам, ориентируясь на инфляцию. По данным Росстата, годовая инфляция в России составила 8,4%.

Пособие по безработице

Максимальный размер пособия по безработице в Алтайском крае — 12,7 тыс. рублей плюс районный коэффициент 15%. После увольнения первые три месяца человек получает 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не больше вышеуказанной суммы. Ее назначают, если бывший сотрудник работал не менее 26 недель.

Если он работал меньше полугода за последние 12 месяцев или вовсе никогда — получает пособие в минимальном размере. В Алтайском крае эта сумма составляет 1,5 тыс. рублей плюс районный коэффициент 15%.

Деньги. Финансы. pexels.com

Детские пособия

Всего, как сообщает Минсоцзащиты Алтайского края, в 2022 году семьям с детьми предоставляется 18 видов выплат.

Перечислим те выплаты, которые зависят от величины детского прожиточного минимума.

— Пособие гражданам, усыновившим детей. С 1 января оно составляет 13 тыс. рублей или 14 тыс. рублей — все зависит от районного коэффициента. Это примерно на тысячу рублей больше, чем в прошлом году.

— Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до трех лет — 11,5 тыс. рублей (10,6 тыс. рублей платили в 2021 году).

Дети. Открытые источники в Интернете ( СС0)

— Дополнительная пенсия детям, кормильцы которых погибли в боях в Афганистане, Чеченской Республике и при выполнении антитеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, — 6,6 тыс. рублей или 7,2 тыс. рублей (в зависимости от районного коэффициента). В 2021 году выплата составляла 6,1 тыс. или 6,6 тыс. рублей.

— Пособие на детей от трех до семи лет. При назначении этой выплаты учитывается не только доход, но и имущество: квартиры, машины, вклады. Также здесь действует правило: пособие назначают, если у взрослых членов семьи есть трудовой доход или веская причина не работать. К примеру, он ухаживает за ребенком с инвалидностью.

Базовый размер этого пособия — 50% процентов от детского прожиточного минимума. В Алтайском крае он составляет 5,7 тыс. рублей. Если вместе с этим пособием семья не дотягивает до прожиточного минимума, то выплату увеличивают на 25% — это уже 8,6 тыс. рублей. Если и этого не хватает, то государство отдает сумму равную 100% детского прожиточного минимума — 11,5 тыс. рублей.

— Кроме того, в соответствии с законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», увеличены размеры ежемесячного пособия на ребенка и регионального материнского капитала, — отметили в пресс-службе регионального Министерства социальной защиты.

Дети. Дмитрий Кудрявцев

Размер этого пособия составляет от 192 рублей до 1,2 тыс. рублей — в зависимости от категории семьи: мать-одиночка, многодетная семья.

Выплата регионального материнского капитала составит 59,9 тыс. рублей (57,6 тыс. рублей в 2021 году).

Есть и некоторые другие выплаты, которые зависят от прожиточного минимума или должны быть пересчитаны.

Пособие родителям-одиночкам

Тем, кто в одиночку воспитывает детей от 8 до 17 лет, полагается 50% детского прожиточного минимума. Не всем, а только нуждающимся — семьям, чей доход ниже прожиточного минимума на человека.

Дети. Михаил Хаустов

Материнский капитал

Индексировать материнский капитал в 2022 году будут не по прогнозируемой, а по фактической инфляции. Перерасчет запланирован на 1 февраля.

«Не использованные к этой дате суммы господдержки увеличатся на 8,4%. Такой коэффициент анонсировал Минтруд, сообщив о том, что максимальный размер материнского капитала вырастет до 693 144 рублей», — отметили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

Напомним, что в 2021 году выплата за рождение первого ребенка в регионе составляла 483,8 тыс. рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивался на 155,5 тыс. рублей. В которых родился третий или последующие дети — 639, 4 тыс. рублей в случае, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало.

Пенсии

Страховые пенсии с 1 января увеличились на 5,9%. Размер фиксированной выплаты с учетом индексации составил в Алтайском крае 6,4 тыс. рублей. Это базовая сумма, которая увеличивается за счет стажа. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают выплату в двойном размере.

Пенсия. Пожилая женщина. СС0

«Пушкинская карта»

Россияне от 14 до 22 лет уже получили 5 тыс. рублей на специальную карту. Их можно потратить на посещение учреждений культуры: музеев, театров, галерей, филармоний, консерваторий и других.

С февраля появится возможность покупать билеты в кино — только на отечественные фильмы. При этом на их просмотр можно будет потратить не больше 2 тыс. рублей.