Вырвать с корнем. Электронное досье на каждого, урезанная банковская тайна и другие новшества, которые мы почувствуем в 2022 году

Стремление вырвать с корнем зловредные сорняки — теневой бизнес и «серые», незадекларированные доходы — стало главным трендом экономической политики последних пяти лет. Все возможные способы заработать в обход государства шаг за шагом перекрывают. И в 2022 году всех, кто еще хочет что-то утаить, ждут очередные новшества.

Вскрытие тайны

Два года назад общество бурно обсуждало тему, будто бы налоговая служба намерена взять под контроль все доходы и расходы семей. Налоговики не отрицали: ФНС уже в состоянии отслеживать средства на счетах и картах физлиц, но смысла контролировать простых обывателей нет.

«Такого рода администрирование будет громоздким и дорогостоящим, а главное — нецелесообразным и неэффективным», — сказали тогда в УФНС по Алтайскому краю.

Опасения и вправду выглядели преувеличенными, в конце концов, есть понятие банковской тайны. Тем временем возможности налоговиков увидеть доходы граждан продолжают расширяться. В 2021 году заработали поправки, дающие налоговой службе расширенный доступ к банковской тайне.

Секрет. Тайна. СС0

Теперь по запросу налоговиков банки в течение трех дней обязаны предоставить довольно обширную информацию о любом клиенте. В ФНС успокоили: если вы не обналичиваете деньги и не отмываете преступно нажитые доходы в больших объемах — вас это не коснется.

К тому же такой запрос в банки можно направлять, только получив согласие вышестоящего налогового органа или руководителя, и только при проведении проверки конкретного лица, также объяснили налоговики.

Но, как оказалось, в 2022 году физлица все же почувствуют эти новшества на себе — пока лишь обладатели крупных, более 1 млн рублей, вкладов. Но вполне добросовестные. Теперь, как пояснили в ФНС, банки до 1 февраля обязаны сообщить в ФНС о выплаченных «физикам» процентах. А налоговая служба сама рассчитает налог и предъявит к уплате.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Учет каждого

Банковские вклады, операции по картам — это лишь одна сторона нашей жизни. Между тем, 1 января 2022 года федеральные органы власти начали работу над созданием на каждого россиянина полного «электронного досье», в котором сведут воедино самые разные данные о нашей личности.

Вообще говоря, эти сведения в основном уже имеются в разных базах — семейное положение, квартиры, дачи, дети, жены и мужья, машины, субсидии от государства и т.п. И вот теперь их соберут в одном месте.

Авторы идеи не раз говорили: единая база нужна, чтобы эффективнее планировать социальную и экономическую политику и сократить сроки оказания госуслуг.

Но они же не скрывали: она поможет исключить мошенничество с обязательными платежами, например, при уплате налогов. Не просто ж так оператором единого регистра назначена ФНС.

Бумага , документы. СС0

Учет бизнеса

Если всеобщий учет россиян — это все-таки будущее (полностью регистр предполагается создать к 2025 году), то бизнес уже в значительной степени под контролем — в первую очередь через онлайн-кассы и маркировку самых разных товаров. Задачи здесь те же: сокращение «серых» доходов, теневых потоков товаров и формирование налоговой базы.

Уже сегодня обязательная маркировка введена для табака, обуви, одежды, духов, фотоаппаратов и шин, лекарств, молочной продукции (включая мороженое). А с 1 января 2022 года любая партия древесины, которую вывозят из леса, будет иметь цифровой документ в виде QR-кода.

В 2022 году к маркировке готовятся производители и импортеры (а затем и продавцы) всей питьевой воды в упаковке, а также фермеры и сельхозкооперативы, производящие молочную продукцию.

Теневые доходы. pixabay.com

Проверки продолжатся

Что касается онлайн-касс, то к 2021 году обязали их иметь практически всех предпринимателей и компании, принимающих оплату наличными или картами. Информация с таких касс напрямую (через оператора фискальных данных) поступает в ФНС. Анализирует ее и выявляет риски неуплаты налогов автоматизированная система контроля ККТ.

Но, как водится, ключевой вопрос — правоприменение. И в этом налоговики, пожалуй, преуспели. В 2021 году они проверили, как исполняют требования на рынках и в общепите — и успешно. Количество владельцев касс на алтайских ярмарках и рынках возросло на 40%, статус ИП получили 38 человек. Возросла и общая выручка владельцев заведений общепита.

В 2022 году инспекторы ФНС придут с проверками еще и к предпринимателям без сотрудников, продающим товары собственного производства и выполняющим работы или оказывающим услуги населению. Таких в крае около 8 тыс.

Онлайн-касса. newstomsk.ru

Против зарплат в конвертах

В этом году власти РФ обещают по-новому подойти к сокращению неформальной занятости и зарплатам «в конвертах». Общероссийский план мероприятий на

2022 — 2024 годы уже утвержден, в ближайшее время регионам установят новые целевые показатели.

Надо сказать, что подобные планы регионам устанавливали и раньше, и краевые власти ежегодно отчитывались об их перевыполнении. К примеру, в 2021 году целевой показатель выполнен на 104,3%, сообщили в управлении края по труду и занятости.

Трудовые договоры заключены с 21,2 тыс. работников. Еще около 2,2 тыс. индивидуальных предпринимателей и фермеров официально оформили свою трудовую деятельность.

Зарплата в конверте. pixabay.com.

Но проблема все же остается острой. Аналитики компании FinExpertiza, опираясь на данные Росстата, выяснили: по мере восстановления экономики после коронакризиса теневая занятость в стране вновь стала расти. В среднем по России она достигла во втором квартале 2021 года 20,9% от всех занятых. В Алтайском крае — 26,8%, что на 3,5 процентных пункта больше, чем годом раньше.

Подробности нового правительственного плана по сокращению «тени» не сообщаются. Известно лишь, что будет создан реестр работодателей, уличенных в нелегальном трудоустройстве, и, вероятно, контроль за работодателями усилится. Но чем грозит работодателю попадание в такой реестр, пока неясно.

Теневой бизнес. C00.