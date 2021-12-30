На Алтае в кризисный 2021 год бизнес заплатил в 1,5 раза больше налогов, чем в годы хорошие

В Барнауле Координационный совет предпринимателей подвел итоги работы за 2021 год, обсудил поддержку малого и среднего бизнеса и наметил планы, сообщает мэрия города.

Замглавы Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун отметил, что 2021 год «стал годом восстановления экономики докризисного периода».

«За 9 месяцев в экономику города направлено около 18 млрд рублей. Средняя заработная плата по крупным предприятиям составила 43 920 рублей. Удалось значительно снизить уровень безработицы, ее показатель уменьшился в пять раз, создано более тысячи новых мест в детских садах, школах и других организациях. Мы с вами понимаем, что сегодня приходится работать в непростых условиях пандемии и важнейшей задачей по-прежнему остается здоровье и жизнь людей, сохранение бизнеса», — отметил замглавы.

Начальник алтайского управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев рассказал, как меры поддержки улучшили состояние малого и среднего бизнеса.

«Несмотря на сложности пандемийного периода, в целом мы видим неплохую картину. За девять месяцев 2021 года на 19 млрд рублей вырос объем отгрузки товаров собственного производства, на 40 млрд рублей увеличился оборот компаний МСП, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Еще один показатель, который характеризует состояние отрасли, это сумма уплаченных налогов, по специальным налоговым режимам за 10 месяцев текущего года собрали 7,8 млрд рублей, хотя в последние два года этот показатель был на уровне 5,5 млрд рублей», — подчеркнул Евстигнеев.

Александр Евстигнеев. Анна Зайкова

На мероприятии напомнили, что по решению президента России Владимира Путина ввели две федеральные меры поддержки для малых и средних предпринимателей.

Первая — гранты в объеме «один МРОТ на одного занятого». По данным на 15 декабря, этим воспользовались 6275 предпринимателей Алтайского края, что помогло сохранить занятость в компаниях, где работают около 25 тыс. человек. На эту меру поддержки направили более 300 млн рублей.

Вторая мера связана с возобновлением программы льготного кредитования, которая обеспечивает предпринимателей средствами для выплаты зарплаты (предоставляется в форме льготного кредита под 3%, при условии сохранения численности сотрудников).

По словам Евстигнеева, в регионе этой поддержкой уже воспользовались 204 компании, которые получили 242 млн рублей.

Малый бизнес.

«Некоторые решения по поддержке бизнеса были приняты и на региональном уровне. В ноябре краевое правительство поддержало часть инициатив, с которыми выступило предпринимательское сообщество. Одна из них касается предоставления льготных кредитов под 3% годовых на пополнение оборотных средств, которые можно получить через Алтайский фонд финансирования предпринимательства. Претендовать на такую помощь могут гораздо больше видов бизнеса, в том числе в расширенный перечень вошла и торговля непродовольственными товарами», — подчеркнули на мероприятии.

Ранее алтайскому бизнесу пообещали новые формы поддержки.