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Экономика

Росстат сообщил о резком росте зарплат и реальных располагаемых доходов

За 2021 год реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, выросли на 3,1%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Показатель учитывает доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 3,1%, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,5%", — рассказали в ведомстве.

Данные совпадают с прогнозом Минэкономразвития РФ, где ожидали рост реальных располагаемых доходов по итогам 2021 года на уровне 3%.

При этом в последний раз в России реальные располагаемые доходы росли выше 3% в 2013 году, когда рост показателя составил 4% в годовом выражении.

Рост реальных зарплат в России резко ускорился в ноябре — до 3,4% в годовом выражении с 0,6% в октябре. В январе-ноябре выросли на 2,8% в годовом выражении.

Реальная зарплата — это средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Напомним, жители Алтая получали самую маленькую зарплату в 2021 году среди регионов Сибири.

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