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Экономика

Жители Алтая получали самую маленькую зарплату в 2021 году среди регионов Сибири

Алтайский край занял последнее место в Сибирском федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, сообщает Новосибирскстат.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Ведомство изучило данные с января по октябрь 2021 года.

«Средняя зарплата по Сибири составила 46 922 рубля», — говорится в сообщении.

Самую большую зарплату получали жители Красноярского края — 58 099 рублей.

На втором месте Иркутская область — 52 741 рубль, на третьем — Томская область, где средняя зарплата составляла 49 041 рубль.

Далее: Кемеровская область (47 003), Республика Хакасия (45 816), Новосибирская область (44 557), Республика Тыва (43 884), Омская область (39 405).

В конце расположились Республика Алтай (37 207) и Алтайский край (31 738). При этом, если сравнивать с данными 2020 года, средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 2 739 рублей.

«Более высокий уровень заработной платы в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — уточнили в Новосибирскстате.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как зарплата росла в Алтайском крае с 2017 года.

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