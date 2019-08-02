50 лопат и работы в космосе: ОНФ узнал о самых абсурдных проверках бизнеса и требованиях к нему

Общероссийский народный фронт (ОНФ) подвел итоги опроса среди предпринимателей о нарушениях со стороны надзорных органов при проведении проверок. Выяснилось, что бизнес регулярно сталкивается не просто с ущемлением своих прав, которые потом приходится отстаивать в суде, но и с устаревшими, а то и откровенно абсурдными замечаниями и предписаниями.

Опрос проводил ОНФ совместно с деловыми ассоциациями с 16 мая по 1 июля. В нем приняли участие представители 560 компаний из разных отраслей экономики. Исследование показало, что основные проблемы предпринимателей касаются проверок контрольно-надзорных органов, налоговой политики, рассказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, гендиректор ГК «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Больше всего жалоб поступило на сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС), противопожарной службы и Роспотребнадзора.

Неожиданные итоги проверок , по версии бизнесменов

1. Налоговая служба

Один из респондентов вспомнил, что при переводе фирмы из одного региона в другой местное подразделение налоговой службы просто не передало данные по уплаченным налогам, и компании так и не удалось вернуть получившуюся переплату по налогам.

Другой участник опроса рассказал, что инспектор ИФНС собирался доначислить его предприятию НДС за не уплатившего налог контрагента. Причина — у его компании «больше денег, чем у контрагента».

2. МЧС

Одному из предприятий, на котором трудится 30 человек, предписали иметь в наличии 50 лопат на производстве (для соблюдения противопожарных правил) или инструкцию по безопасности на лестницу-стремянку.

В 2017 году госучреждение парк «Олений Ручей» в Свердловской области столкнулся в тем, что инспекция лесного хозяйства потребовала за счет предприятия закупить 91 пожарную машину и комплекты противопожарного оборудования. Парку, который не занимался коммерческой деятельностью и уже имел соглашение со службой авиационной охраны лесов, удалось доказать свою правоту в суде.

Закрытые пожарные щиты в ТРЦ «Пионер». vk.com/barneos22

3. Роспотребнадзор

При проверке магазинов инспекторы могут взять на лабораторный анализ по палке колбасы каждого вида, несколько бутылок коньяка и коробок конфет. «И такое безобразие довольно часто происходит», — утверждают бизнесмены. Эксперты ОНФ направили в Минэкономразвития РФ предложения в новый закон о контроле и надзоре — в том числе установить объемы изымаемой для проверок продукции.

4. Другие

Компанию, работающую в сфере телекома, попросили представить акт о выполнении работ в открытом космосе.

Транспортному предприятию предписали «уменьшить вибрацию» на рабочем месте у водителей грузовых машин.

Берегите бумаги. Depositphotos

Зачастили внепланово

О проведении внеплановых проверок в 2018 году сообщили 41% опрошенных, при этом 6% уточнили, что их проверяли пять и более раз. На необоснованные штрафы по итогам рейдов пожаловались 32% респондентов, 25% заявили, что при проверках инспекторы ссылались на нормы, противоречащие другим требованиям.

Чего ждут предприниматели?

Представители бизнеса считают, что для улучшения взаимодействия с надзорными органами нужно предпринять несколько шагов.

1. Создать канал для обмена документами со всеми контрольными органами: за создание электронного личного кабинета с таким функционалом высказались 50% опрошенных.

2. Ограничить основания для проведения внеплановых проверок, так считает треть респондентов (31%).

3. Смягчить меры административной ответственности и заменить штрафы предупреждениями, за это выступили 29% опрошенных.

4. Организовать оперативные консультации по вопросам контроля и надзора, в том числе в электронном виде, считают 29% респондентов.

5. Применять дифференцированный подход (соразмерность наказаний в зависимости от величины бизнеса) при проверках, эту идею поддержали 28%.