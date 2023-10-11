11 октября
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Экономика

Лучшее начало: Росводоканал получил премию Ведомостей за лучший проект в сфере коммунальных услуг

Проекты «Росводоканал Барнаул» по модернизации системы водоснабжения и водоотведения получили премию «Ведомости Импульс» как лучшие примеры развития инфраструктуры с применением концессионных механизмов.

Проекты «Росводоканал Барнаул» по модернизации системы водоснабжения и водоотведения получили премию «Ведомости Импульс».
Проекты «Росводоканал Барнаул» по модернизации системы водоснабжения и водоотведения получили премию «Ведомости Импульс».
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Наградой отмечены два концессионных соглашения на общую сумму 37,2 млрд рублей. В их периметре 600 км водопроводных сетей и почти 500 км сетей канализации. Среди основных задач Росводоканала — оптимизация схемы водоснабжения в Барнауле и Ленинском районе города, строительство новых коммунальных объектов, развитие градостраительного потенциала и снижение числа нештатных ситуаций. С начала 2023 года компании удалось снизить аварийность в Барнауле на 4%, а в Ленинском районе — на 1,5%, также сократить потери воды в сетях.

Росводоканал получил премию Ведомостей за лучший проект в сфере коммунальных услуг.
Росводоканал получил премию Ведомостей за лучший проект в сфере коммунальных услуг.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Очень приятно и почётно получить такую награду, но главное — мы подаем отличный пример тем регионам страны, где к такому формату работы только начинают присматриваться. Хочу отметить, что это не первый подобный опыт для нас в Барнауле — первую концессию мы заключили в 2020 году. И в целом в городах присутствия группы компаний «Росводоканал» на протяжении нескольких лет успешно ведётся такая работа. Спасибо за эту награду, — рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

В число финалистов премии «Ведомости Импульс» вошла долгосрочная программа группы компаний Росводоканал по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Липецке. В проект планируется вложить порядка 16 млрд рублей в ценах 2022 года или 44,5 млрд рублей в ценах соответствующих лет. В конкурсе также участвовало концессионное соглашение «РВК-Сахалин» на реконструкцию водопроводных и канализационных сетей островной столицы.

«Ведомости Импульс» — независимая премия для инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства создана с целью выявления и тиражирования лучших практик.

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