Макропрогноз: в Минэкономразвития рассказали о курсе доллара

Согласно базовому сценарию макропрогноза, среднегодовой курс доллара в текущем году составит 72,6 рубля при цене барреля нефти сорта Urals в 31 доллар.

Низкие цены на нефть и более активное восстановление импорта после снятия основного карантина, которое министерство ожидает в августе-сентябре, приведут к тому, что сальдо текущего счета хотя и останется положительным, но снизится очень существенно — с 65 млрд до 9 млрд долларов, пишет bfm.ru.

«Конец мая — начало июня как раз тот период, когда внешняя валютная выручка будет минимальна. Поэтому в такой ситуации, наверное, есть риски ослабления рубля в сторону 75 рублей за доллар», — заявил bfm.ru Егор Сусин, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка​.

Прогнозы Минэкономразвития еще очень оптимистичны.

Александр Тимофеев,

директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК Instant Invest:

— Надо понимать, что текущий курс рубля — это не экономическая ситуация, а исключительно политическое решение, проведенное через Банк России, который увеличил покупку валюты на открытом рынке и тем самым курс сдерживает. При тех ценах на нефть и перспективах цен на нефть, которые мы видим, и при общей экономической ситуации, в которой мы уже оказались, рубль должен быть гораздо слабее, и курс 74 рубля нам бы показался совершенно сказочным. Вопрос заключается только в том, когда эта политическая воля по сдерживанию курса прекратится и когда мы перестанем видеть такие агрессивные покупки.

Рубль 22 мая открыл торги гэпом вниз к доллару и евро на фоне сильно подешевевшей нефти. По состоянию на 13:00 за доллар давали порядка 72 рублей, за евро — более 78,5. Баррель марки Brent подешевел более чем на 5% и стоит около 34 долларов.

Стресс-тесты

В условиях пандемии вируса COVID-19 правительство разработало два стресс-теста для системообразующих компаний.

Первый сценарий подразумевает стоимость нефти $20 за баррель и карантин до конца июня, второй — нефть в $10 за баррель и более жесткий карантин до конца сентября.

Стресс-сценарии были разработаны в Минэкономики. Профильные ведомства должны организовать совместно с госбанками стресс-тестирование подведомственных им стратегических компаний. В Минэкономики подтвердили проведение стресс-тестов, не уточнив сами сценарии.