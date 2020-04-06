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Разработан стресс-тест для россиян: нефть по $10 за баррель и доллар за 89 рублей

В условиях пандемии вируса COVID-19 правительство разработало два стресс-теста для системообразующих компаний, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Доллар.
Доллар.
СС0

Первый сценарий подразумевает стоимость нефти $20 за баррель и карантин до конца июня, второй — нефть в $10 за баррель и более жесткий карантин до конца сентября.

Стресс-сценарии были разработаны в Минэкономики. Профильные ведомства должны организовать совместно с госбанками стресс-тестирование подведомственных им стратегических компаний. В Минэкономики подтвердили проведение стресс-тестов, не уточнив сами сценарии.

Первый сценарий

Первый стресс-сценарий предполагает ужесточение карантинных мер в России, замораживание экономической деятельности в стране до конца июня, рост числа охваченных пандемией стран, восстановление экономической деятельности в Китае со второго квартала, в Европе — с третьего, сохранение цены на нефть марки Urals на уровне $20 за баррель до конца 2020 года.

При таком сценарии инфляция в России составит 4,5% по итогам 2020 года, доллар будет стоить более 80 рублей, пишет «Коммерсантъ».

Финансы, биржа, курс валют.
Финансы, биржа, курс валют.
CC0

Часть вторая

Второй стресс-сценарий предполагает закрытие основной части территории России, прекращение междугородного транспортного сообщения.

Также — замораживание экономической деятельности до конца сентября, новые вспышки заражений в Китае и Южной Корее, более позднее восстановление экономической деятельности в мире, стоимость Urals $10 за баррель до конца года.

При таких условиях курс доллара может превысить 89 рублей.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что глобальный мировой кризис из-за коронавируса «еще заявит о себе».

В интервью он отметил, что для его ликвидации потребуется много работы.

«Нужно готовиться к этому кризису. И безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств» — сказал он.

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