Бизнесу пообещали самый льготный кредит на погашение долгов по зарплате

Правительство Росси на специальном заседании 27 марта приняло решение оказать помощь малому и среднему бизнесу в виде беспроцентного займа для выплаты зарплаты работникам. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.

Специальный кредитный продукт с нулевой ставкой для предпринимателей появится в ближайшие дни.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, поставил перед подчинёнными задачу обеспечить выдачу таких банковских кредитов уже на следующей неделе (с 30 марта), чтобы не было преждевременных или необоснованных увольнений сотрудников.

На сайте правительства отмечается также, что Мишустин ещё раз подробно разъяснил ключевые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса и кризиса пандемии.

Среди этих мер: шестимесячная отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, отсрочка по страховым и социальным взносам, мораторий на проверки и начисление штрафов, отсрочка по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество.

Кроме того, малому бизнесу обещано льготное кредитование и упрощённый доступ к займам и государственным закупкам.