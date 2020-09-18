«Мария-Ра» сдала позицию в списке Forbes

Алтайская сеть «Мария-Ра» за год потеряла опустилась на одну строчку в списке 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes .

«Мария-Ра» на 9,2 млрд рублей увеличила объем выручки (всего 89,2 млрд рублей) по сравнению с прошлым годом, но опустилась на 131 место. В прошлогоднем рейтинге компания занимала 130 строчку с выручкой 80 млрд рублей.

Численность сотрудников компании не изменилась и составляет 19,2 тысячи человек.

«Мария-Ра» расположилась между питерской компанией «Высококачественные автомобильные дороги» и «Уральскими авиалиниями».

Суммарная выручка 200 компаний в 2019 году составила 45,3 трлн рублей.

Пятерка лидеров рейтинга не изменилась — «Лукойл», «Сургутнефтегаз», X5 Retail Group, «Магнит» и «Татнефть».

Ранее сообщалось, что «Мария-Ра» в период пандемии не только не потеряла в продажах, а напротив увеличила их.