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Экономика

Словно праздник. Предприниматель Евгений Ракшин рассказал, как семейный бизнес пережил пандемию

Компания «Мария-Ра» в период пандемии не только не потеряла в продажах, а напротив увеличила их. Об этом 9 сентября на встрече «Мужского клуба» ИД «Алтапресс» рассказал совладелец сети Евгений Ракшин. Другим направлениям семейного бизнеса предпринимателей было не так сладко.

Барнаульский предприниматель Евгений Ракшин.
Барнаульский предприниматель Евгений Ракшин.
Дмитрий Лямзин

Резкий всплеск покупательской активности, по словам Евгения Ракшина, пришелся на первую неделю пандемии. Доходило до того, что отдел закупок сети не успевал обеспечивать магазины «Мария-Ра» некоторыми продуктами и товарами.

Евгений Ракшин,
барнаульский предприниматель:

Понятно, что большая часть традиционного бизнеса за время пандемии понесла потери. Первое время это был если не шок, то серьезное замешательство. Предприниматели не понимали, как долго ситуация может продлиться, что делать, и как из всего этого выходить. У нас достаточно разнонаправленная деятельность. В розничной сети в первые нерабочие дни покупательская корзина соответствовала праздничному периоду. Люди восприняли происходящее как дополнительные каникулы. Повысились продажи алкоголя и кондитерки.

По словам Евгения Ракшина, сейчас все входит в нормальное русло. Постепенно возвращаются к жизни и торговые центры, принадлежащие предпринимателю.

Он один из первых предоставил своим арендаторам «ковидные каникулы», освободив от платы за площади. Спустя месяцы к случившемуся Ракшин-младший стал относиться даже философски, заявив на «Мужском клубе», «было бы здоровье, можно будет наверстать упущенное».

Игровой центр &quot;Веселкино&quot; в ТРЦ &quot;Галактика&quot;.
Игровой центр «Веселкино» в ТРЦ «Галактика».
Altapress.ru

«Мы предполагали, что все это продлится полтора-два месяца максимум. Но некоторые сферы бизнеса только на прошлой неделе получили разрешение на работу. Кто-то, как, например, семейные развлекательные центры и фудкорты, до сих пор закрыты», — пояснил Ракшин.

Напомним, 3 сентября в Алтайском крае ввели третий этап снятия ковидных ограничений, разрешив работать кинотеатрам, концертным залам, дворцам культуры, сельским клубам, но при условии заполняемости зрительных залов не более 50%.

Общее количество зрителей не может превышать 500 человек.

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