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Экономика

«Мария-Ра» ведет переговоры о покупке площадей известной торговой сети

«Мария-Ра» ведет переговоры о приобретении части площадей обанкротившейся торговой сети «Холидей».

"Холидей".
"Холидей".
архив ООО "Компания Холидей"

Об этом рассказал совладелец сети «Мария-Ра» Александр Ракшин 3 декабря после сессии «Мой бизнес: встречи по делу» в Барнауле.

Других подробностей предприниматель не сообщил. По его словам, переговоры находятся в начальной стадии.

Напомним, за последний год «Мария-Ра» приобрела здание Центрального телеграфа в Москве, долгострой в Новосибирске площадью 8,4 тыс. кв метров с земельным участком площадью 14,6 кв.метров.

Что компания будет делать со зданием телеграфа, Александр Ракшин рассказывать не стал. Он сослался на то, что проектом управляет его сын Евгений Ракшин.

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