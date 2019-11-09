Ракшин собирается приобрести комплекс зданий в центре Москвы

Комплекс бывших зданий Минэкономразвития, выставленный на торги в центре Москвы, привлек внимание семьи владельца торговой сети «Марии-Ра» Александра Ракшина, пишет «Коммерсант». Помимо предпринимателей из Барнаула, в этих торгах будут еще участники.

Речь идет об объектах общей площадью 29,5 тыс. кв. м в районе Триумфальной площади, на 1-й Брестской и 1-й Тверской-Ямской улицах. Их начальная стоимость — около трех миллиардов рублей.

Как сообщает издание, недвижимость могут получить структуры столичной мэрии, супруги бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева Ольги, семьи владельца сибирской сети магазинов «Марии-Ра» Александра Ракшина, а также бенефициара калининградского производителя автомобилей «Автотор» Владимира Щербакова.

По информации «Ведомостей», на комплекс зданий претендует компания «Первый», которая принадлежит Евгению Ракшину.

Уточняется также, что профессиональных участников рынка от активов могло отпугнуть то, что на торги выставлена только часть зданий.

Совладелец сети «Мария-Ра» Евгений Ракшин уже приобрел в декабре 2018 года здание Центрального телеграфа в Москве. Также ранее сообщалось, что компания семьи Александра Ракшина ведет переговоры о покупке офисно-складского комплекса на улице 8 Марта в Москве.