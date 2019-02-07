Владельцы «Мария-Ра» договариваются о покупке еще одного здания в Москве

Компания семьи Александра Ракшина, основателя «Мария-Ра», ведет переговоры о покупке офисно-складского комплекса на улице 8 Марта в Москве. Об этом сообщают « Ведомости » со ссылкой на консультантов, работавших со сторонами потенциальной сделки.

Общая площадь здания — 21 000 кв. метров. Это единственный актив фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners, который в 2009 году создали «ВТБ капитал», Deutsche Bank и финская SRV. Спустя год Deutsche Bank вышел из фонда, а его место заняла британская Ashmore Investments, пишут «Ведомости».

Фонд купил здание в конце 2011 года. Два года спустя партнеры решили закрыть фонд, а офисно-складской комплекс продать.

В прошлом году переговоры о покупке комплекса вела компания Raven Property Group. По данным «Ведомостей», сегодня это здание может стоить 1,7−2,1 млрд рублей. По мнению экспертов, комплекс интересен инвесторам, так как он заполнен арендаторами, а значит, приносит стабильный доход.

В 2018 году предприниматель Евгений Ракшин приобрел здание Центрального телеграфа в Москве стоимостью 2 млрд рублей.