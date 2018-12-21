Евгений Ракшин прокомментировал покупку здания Центрального телеграфа в Москве

Предприниматель Евгений Ракшин подтвердил altapress.ru, что приобрел здание Центрального телеграфа в Москве, и рассказал о своих планах на этот объект. Эксперты при этом считают, что Ракшин заключил очень выгодную сделку.

Евгений Ракшин,

владелец компании «Первый», совладелец сети «Мария-Ра»:

На данный момент мы еще не закончили сделку: мы только передали деньги, но еще предстоит получить полный пакет документов на недвижимость из Регцентра. Думаю, что это произойдет уже в январе.

Нодар Шония , Евгений Ракшин. Анна Зайкова , altapress.ru

Девелопер не раскрыл свои планы на свою новую недвижимость стоимостью 2 млрд рублей, расположенную в пяти минутах ходьбы от Кремля. Однако он дал понять, что принципиально объект не поменяет свою функцию — то есть останется «офисником».

В чем могут быть сложности?

Наталья Пушилина, директор московского агентства недвижимости Centr MSK (сдает офисы в этом здании), рассказала altapress.ru, что его помещения в удручающем состоянии и требуют серьезных инвестиций в реконструкцию. Она отметила, что работы будут осложнены тем, что Центральный телеграф имеет статус памятника архитектуры.

Наталья Пушилина,

директор агентства недвижимости Centr MSK:

Там огромные окна, высотой около 4,5 метров. При этом все рамы старые, деревянные. Заменить их просто так не получится. Как их реставрировать? Также у объекта неудобная пропускная система: чтобы войти туда, нужно получить пропуск и даже сфотографироваться. Это проблема для клиентского бизнеса. Еще минус — старая инженерия, планировки, перекрытия: идешь, а под тобой полы прогибаются. Представьте коридор длинной около 150 метров! Лишь в отдельных помещениях арендаторы сделали хороший ремонт.

В чем плюсы?

Однако Пушилина отмечает, что алтайский предприниматель заключил очень выгодную сделку.

Наталья Пушилина,

директор агентства недвижимости Centr MSK:

Он крайне дешево приобрел здание в центре Москвы. Всего по 400 тыс. рублей за кв. м. При этом это действующий арендный бизнес. При средней ставке в 17 тыс. кв. м, актуальной для этого здания, он ежемесячно получит до 100 млн рублей от аренды. Хотя, конечно, за такой объект придется платить серьезный налог — около 250 млн рублей в год.

Если новый владелец реконструирует этот объект, то он легко сможет сдать офисы по ставке до 35 тыс. рублей за «квадрат», считает Пушилина. «В этом здании вряд ли устроишь торговый центр — не позволит планировка. Но в этом месте актуальна гостиница, безусловно, не меньше пяти звезд. Такой формат потребует серьезных инвестиций, а еще смену статуса объекта, что поможет потянуть за собой повышение налоговых платежей», — говорит Пушилина.

Помещения на Тверской , 7. mirkvartir.ru

Риэлтор уверена, что заметные изменения со зданием Центрального телеграфа произойдут не раньше чем через 2 года. «Подготовка реконструкции такого объекта — это серьезное мероприятие. Но мы рады, что у алтайских предпринимателей есть такие амбиции и средства», — отметила она.

Кто еще хотел купить телеграф?

Приобрести недвижимость планировал крупный московский девелопер Capital Group, писал «Коммерсант». Эта компания работает на столичном рынке более 25 лет. Она специализируется на строительстве самых сложных и знаковых объектов Москвы — многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости.

Что сейчас расположено в здании?

Сейчас здание Центрального телеграфа работает как офисный центр. В нем размещается более 80 организации, сообщает сервис 2ГИС. В том числе несколько кафе, кофейни, стоматологический кабинет, агентства недвижимости, адвокатские конторы, телеканал «Царьград» и другие офисы компаний, а также Министерство связи РФ.

Чем ценно здание?

В здании Центрального телеграфа около 51 тыс. кв. м. Оно занимает целый квартал между Тверской улицей, Газетным и Никитским переулками. Его построили 1925−1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга для размещение телеграфа. Стиль архитектуры определяют как рациональный модерн.

На первом этаже находилось машинное отделение, раздевалки, телеграфные и телефонные залы, столовая, зал для собраний со сценой и библиотека с читальней. На втором этаже располагались канцелярия, спальни для ночных работников. Третий и четвертый этажи были отданы под аппаратные залы.

Помещения на Тверской , 7. mirkvartir.ru

Это был технопарк того времени. Там можно было не только работать, но и развлекаться и жить. Изначально даже планировалось оборудовать в здании детский сад, ясли и прачечную — в залах работали в основном женщины-машинистки, писал The Village.

Помимо самого телеграфа, в здании находились радиоузел, районная почта, библиотека для просвещения трудящихся, зал собраний и Народный комиссариат связи. Здесь в две смены работали 5 тысяч служащих и ежедневно было до 800 посетителей.