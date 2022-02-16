Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд на благотворительность

Это сделало его крупнейшим филантропом США после Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды Френч Гейтс, пишет The Wall Street Journal.
Пожертвование было раскрыто в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Акции были подарены в прошлом году между 19 и 29 ноября. Однако теперь они стоят около $4,4 млрд после снижения стоимости акций компании по производству электромобилей.
Названия организаций, получивших акции по пяти отдельным сделкам, не раскрываются, пишет Газета.Ru.
По данным Chronicle of Philanthropy, Билл и Мелинда Гейтс пожертвовали $15 млрд в прошлом году.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назван одним из самых популярных иностранцев в России. Также пользуется популярностью изначально русскоязычный мем «Как тебе такое, Илон Маск?».