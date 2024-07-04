Масштабный ремонт электросетей запускается в пригороде Барнаула

В этом году планируется ремонт и реконструкция линий электропередачи и подстанций, питающих пригородные поселки Барнаула. Об этом сообщает краевой Минпромэнерго. Заниматься обновлением электросетей будут специалисты филиала энергетической компании «Россети Сибирь» —«Алтайэнерго». Рассказываем, что собираются исправить и где.

По мере необходимости

До конца года заменят 18 опор и 18 километров провода на распределительных сетях 0,4–10 киловольт (кВ). Энергетики также капитально отремонтируют 21 комплектную трансформаторную подстанцию (КТП).

Также расчистят 35 гектаров просек линий электропередачи от лишней древесно-кустарниковой растительности. Содержать в порядке просеки важно. Это влияет на надежность энергоснабжения. Расчищать линии от растительности необходимо, так как растущие в охранных зонах деревья во время непогоды могут упасть на провода и стать причиной отключений электроэнергии.

Линии электропередач. Провода. Ремонт. freepik.com / jcomp

В конце лета будет завершена реконструкция линий 0,4–10 кВ в поселке Березовка. Общая протяженность обновленных линий составит 500 метров. В рамках этой реконструкции перенесут трансформаторную подстанцию (ТП), а также построят участок линии 10 кВ в кабельном исполнении.

Особое внимание уделяется объектам, которые долгое время не имели владельцев, а сейчас переданы в эксплуатацию в «Россети Сибирь». Например, в поселке Плодопитомник жители страдали от постоянных отключений электроэнергии из-за изношенных сетей. Были даже оголенные провода. Сейчас энергетики на самых проблемных участках линий 0,4 кВ заменили голый провод на самонесущий изолированный провод (СИП). Также провели перетяжку провода и заменили 9 приставок на опорах линий электропередачи.

По словам заместителя директора филиала «Алтайэнерго» Владимира Каканова, в Алтайском крае сетевое оборудование изношено более чем на 80%. Процент довольно велик.

Провода. Кабель. freepik.com / wirestock

Дело в деньгах и сложности согласования. Темпы реконструкции электросетей объясняются тем, что затраты на ремонт, модернизацию и реконструкцию формируются в соответствии с тарифно-балансовым решением регионального правительства. Также ремонтные и инвестиционные программы проходят несколько этапов согласования на региональном и федеральном уровнях.

«Обновление оборудования происходит постепенно в соответствии с планом, к формированию которого мы подходим очень тщательно. На основании данных диагностики, жалоб потребителей, мониторинга аварийности мы, в первую очередь, уделяем внимание тем объектам, которые в нем остро нуждаются», — объяснил Владимир Каканов.

Защита (от) птиц

Еще одной мерой обеспечения надежности электропотребления является установка специального оборудования для защиты птиц от удара током — птицезащитных устройств (ПЗУ).

Птица на проводах. Ворона. freepik.com / wirestock

В 2024 году компания «Россети Сибирь» направила 20,712 млн рублей на защиту краснокнижных пернатых от поражения электрическим током – почти втрое больше, чем в 2023 году (7,230 млн).

В 2024 году в Сибири установят 8 374 ПЗУ на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП). Из них больше всего придется на территорию «Алтайэнерго» — 2 215 устройств. Особое внимание уделят местам, где обитают исчезающие и редкие виды пернатых — беркут, кречет, могильник, степной орел, степная пустельга, сокол балобан и самая быстрая птица в мире, занесенная в Красную книгу, — сокол сапсан.

Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Александра Фоменко.

Оснащение энергообъектов специальным оборудованием необходимо не только для предотвращения гибели птиц от воздействия тока. Установка ПЗУ помогает в двух направлениях: она также сохраняет ЛЭП от возможных нарушений, поскольку птицы, гнездясь на проводах, представляют угрозу для стабильной работы энергообъектов. Размещение защитных устройств способствует снижению рисков нештатных ситуаций, влияющих на надежность электроснабжения потребителей.

ПЗУ затрудняют посадку и гнездование птиц, защищают от непосредственного контакта с изоляторами и иными потенциально опасными элементами. Места для размещения оборудования определяются на основе рекомендаций орнитологов и экологов.

Напомним, недавно в природном парке «Предгорье Алтая» в Белокурихе выпустили на волю четырех краснокнижных соколов-балобанов и трех — соколов-сапсанов.

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