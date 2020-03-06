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Матвиенко поручила разобраться в скандале с «Холидеем»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвинеко поручила сенатору из Томска решить проблему с «Холидеем», сообщает ksonline.ru.

"Холидей Классик".
"Холидей Классик".
Дмитрий Кудрявцев

О сложившейся ситуации на заседании рассказал член Совета Федерации от Томской области Владимир Кравченко. Он назвал пострадавших от банкротства ритейлера поставщиков «без вины виноватыми», а причинами проблемы — несовершенство российского законодательства.

Нормы закона о банкротстве, позволяют признать сделку недействительной в двух случаях: первый — если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а второй — в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, рассказал Кравченко.

Он подчеркнул, что поставщиков обязывают самостоятельно оценивать финансовую состоятельность «такой крупной компании как „Холидей“, входившего в список Forbes».

«Из этой проблемы вытекает и вторая — во многих случаях, с поставщиками продукции крупные сети рассчитываются с задержкой. Таким образом, добросовестные поставщики де-юре становятся кредиторами ритейлера», — отметил томский сенатор.

Матвиенко предложила ему возглавить работу по решению возникшей проблемы и внести соответствующий законопроект.

Как пострадали поставщики «Холидея»

Конкурсный управляющий в процедуре банкротства ритейлера Трофим Кузнецов подал в отношении многочисленных поставщиков «Холидея» судебные иски с требованием возвращения денег, уже выплаченных поставщикам в рамках досудебного урегулирования за поставленный товар.

Это возмутило сибирских товаропроизводитеей и они решили обратиться за поддержкой к органам власти, а также в прокуратуру Новосибирской области и Следственный комитет РФ.

Пострадавшие поставщики из Новосибирской, Томской и Омской областей и Алтайского края решили объединиться и совместно обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

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