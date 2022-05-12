McDonald’s может вернуться в РФ под новым брендом

Американская сеть ресторанов McDonald’s может возобновить работу в России под другим брендом, рассказали « Известиям » знакомые с ситуацией источники.

Инсайдеры уверены, что компания будет спасать уже вложенные в развитие ресторанов в России средства. Предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать, но пока окончательного решения о возврате на рынок не принято.

McDonald’s создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому работа даже под новым брендом станет выгодной, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Франчайзинг-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, предположил он.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов считает наиболее вероятным вариант, что McDonald’s продаст свои активы в стране, а уже новый собственник поменяет название.

Подобным образом уже поступили некоторые остановившие работу в России бренды. Например, финскую сеть Prisma могут продать X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), а часть напитков PepsiCo начнут производить под другими названиями, которые создадут специально для РФ.

Как уже сообщалось, сеть «Макдоналдс» подтвердила приостановку работы в России в середине марта. Между тем рестораны в Сибири продолжают свою работу в обычном режиме, так как находятся под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД».