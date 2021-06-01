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Экономика

Мечты сбылись: депутаты приняли закон о бесплатной газификации

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила поправки о бесплатном подключении россиян к газу, сообщает ТАСС.

Газификация в Тальменском районе.
Газификация в Тальменском районе.
Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края. Пресс-служба.

Инициатива, призванная повысить уровень газификации страны, позволяет доводить газопровод до границ земельных участков без затрат со стороны россиян.

График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов должны подготовить региональные и местные отделения партии власти, пишет Lenta.ru.

В Алтайском крае в программу бесплатного подключения к газу попадут почти 11 тыс. домов.

Сроки

21 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план.

Вскоре вице-премьер Александр Новак назвал сроки подключения домов россиян к газу. По его словам, полностью программу собираются реализовать к 2023 году.

План, разработанный правительством, предполагает создание единого оператора, который будет нести ответственность за проведение магистрали от газопровода до участка, а также разработку и введение в действие единых стандартов строительства газораспределительных сетей.

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