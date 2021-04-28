Вице-премьер рассказал подробности о бесплатном подключении газа к домам россиян

Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» раскрыл подробности о бесплатной подводке газа к домам россиян.

Он рассказал, что правительство подготовило поправки в закон о газоснабжении, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, которые касаются перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку (по газообеспечению) с населения, с домовладения», — указал Новак.

Он объяснил, что, если раньше человек платил за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то теперь ответственность ляжет на ресурсоснабжающую организацию оператора, который работает в каждом регионе.

21 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков, пишет Lenta.ru. Он поручил правительству разработать соответствующий план.

Ранее в Центральном районе Барнаула сотрудники прокуратуры проверили, как исполняется законодательство в части развития систему газоснабжения и газификации. В итоге два юридических лица были привлечены к ответственности.