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Экономика

Медведев распорядился повысить зарплату силовикам

В России повысят зарплату военным и сотрудникам правоохранительных органов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

«С учетом уровня инфляции с 1 октября нa 4,3% будут повышены оклaды по должностям и звaниям», — пишет НСН.

Прибавку получат военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, а также пожарные и таможенники.

В бюджете средства на данные цели заложены на 2019 финансовый год, а также на плановый период с 2020 по 2021 годы, уточняет телеканал 360. Кроме того, пенсии россиян, уволенных со службы в армии, также пересчитают, пишет ura.ru.

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что сотрудникам Следственного комитета РФ также повысят зарплату.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей остались недовольны ответом президента РФ Владимира Путина во время прямой линии о том, что российским чиновникам нельзя снижать зарплату до уровня «простых работников». Сотрудники органов власти, имея высокие оклады, забывают о народе — считают комментаторы.

Путин отметил, что говорит на эту тему с болью в сердце.

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