Медведев распорядился выделить 13 млрд рублей на доплаты к пенсиям

«Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии», — говорится в распоряжении.
Доплату получат неработающие пенсионеры Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, Югры, Коми, Хабаровского края, Приморья, Еврейской автономной области, Якутии, Камчатки, Чукотки, Магаданской области и Подмосковья.
Всего на доплаты выделено 7,074 млрд рублей, которые будут распределены между 431 тыс пенсионеров, пишет ura.ru. Средний размер доплаты составит от 2 до 7 тысяч рублей.
В остальных регионах в 2019 году будет производиться не региональная, федеральная социальная доплата к пенсии, отмечается в документе, который опубликован на сайте правительства России.
Ранее ПФР назвал регионы с самыми низкими и самыми высокими пенсиями. Так, самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля.
Пенсии в Ненецком автономном округе составляют 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области — 21 тысяча 508 рублей, Камчатском крае — 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе — 21 тысяча 8 рублей.
До этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах.
Самые низкие: в Кабардино-Балкарии — в среднем 11 тысяч 413 рублей, Дагестане — 11 653 рубля, Калмыкии — 12 137 рублей.
В Алтайском крае средний размер пенсии по старости составляет 13.000 рублей.