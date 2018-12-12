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Экономика
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Правительство распорядилось досрочно выплатить и проиндексировать пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) должен досрочно выплатить январские пенсии уже в декабре, распорядилась на расширенном заседании правления фонда вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

«В связи с индексацией пенсий с 1 января 2019 года хотела бы обратить внимание на необходимость осуществить досрочное авансирование выплаты пенсий в декабре за выходные и праздничные дни января 2019 года, чтобы граждане могли получить эти деньги, а также обеспечить своевременную доставку сумм пенсий в новых размерах», — сказала вице-премьер.

Глава ПФР Антон Дроздов заверил, что авансирование, индексация пенсий на 1 января финансово обеспечены. Деньги будут перечислены в 20-х числах декабря.

Голикова отметила, что нужно стараться изжить «недружественное отношение» к гражданам, обращающимся в ПФР.

С 1 января 2019 года среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 1 тысячу рублей. Индексация предусмотрена на уровне 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 году и 2021 году соответственно, пишет bfm.ru.

В настоящее время средний размер пенсии в России составляет чуть более 14 тысяч рублей.

На индексацию пенсии могут рассчитывать только неработающие пенсионеры.

Ранее сообщалось, что ПФР назвал регионы с самыми низкими и самыми высокими пенсиями. Так, самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. В Алтайском крае средний размер пенсии по старости составляет 13.000 рублей.

Что влияет на размер пенсии

На размер пенсии влияют многие факторы: продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.

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