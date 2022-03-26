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Экономика

Медведев считает, что санкции Запада для России не станут фатальными

Сегодняшние трудности из-за западных санкций нельзя сопоставить со страшными испытаниями России в XX веке и даже с проблемами коронавируса, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

По его словам, трудности есть на государственном и на бытовом уровнях, и их очевидно придется преодолевать.

«Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса», — сказал Медведев.

Во время пандемии «временами было не по себе», добавил он, потому что люди не понимали, как вирус развивается и «не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества».

«Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше», — добавил зампредседателя Совбеза.

А ранее он говорил, что санкции Запада не могут настроить людей и бизнесменов против власти. А трудности только сплочают общество.

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