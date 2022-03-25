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Политика

Медведев заявил, что западные санкции не могут настроить людей против власти

Санкции Запада не могут настроить людей и бизнесменов против власти. А трудности только сплочают общество. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

По его словам, предприниматели не могут изменить позицию российский властей, поэтому санкции стран «глупые, дурацкие», пишет РБК.

«Если говорить о бизнесе, это тоже часть нашего общества, и крупный бизнес в том числе — они, что называется, без вины виноватые. Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак», — заявил экс-президент.

Повлиять предприниматели на власть не могут, потому что у них разные задачи, пояснил Медведев — руководство страны ориентируется на интересы народа, а бизнесмены заняты интересами своих компаний.

Зампред Совбеза считает, что слабое место Запада — это непонимание ментальности, «мироощущения русского человека». Настроить санкциями народ против президента не получится — россияне в трудной ситуации готовы стоять за государство, уверен он.

«Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого, — происходит консолидация общества», — убежден Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что для возвращения смертной казни «нет никаких ограничений».

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