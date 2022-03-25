Медведев заявил, что западные санкции не могут настроить людей против власти

По его словам, предприниматели не могут изменить позицию российский властей, поэтому санкции стран «глупые, дурацкие», пишет РБК.
«Если говорить о бизнесе, это тоже часть нашего общества, и крупный бизнес в том числе — они, что называется, без вины виноватые. Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак», — заявил экс-президент.
Повлиять предприниматели на власть не могут, потому что у них разные задачи, пояснил Медведев — руководство страны ориентируется на интересы народа, а бизнесмены заняты интересами своих компаний.
Зампред Совбеза считает, что слабое место Запада — это непонимание ментальности, «мироощущения русского человека». Настроить санкциями народ против президента не получится — россияне в трудной ситуации готовы стоять за государство, уверен он.
«Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого, — происходит консолидация общества», — убежден Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что для возвращения смертной казни «нет никаких ограничений».