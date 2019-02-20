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Экономика

Медведев спецпостановлением заморозил тариф на вывоз мусора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев специальным постановлением заморозил тарифы на вывоз мусора. Об этом он рассказал на совещании о проблемах «мусорной реформы».

Вблизи барнаульского полигона ТКО. Декабрь 2018 года.
Вблизи барнаульского полигона ТКО. Декабрь 2018 года.
Анна Зайкова.

По словам Медведева, размер платежа в 2019—2023 годы заморожен на уровне 2018-го, сообщает «Интерфакс». Это 95 рублей за тонну твердых коммунальных отходов (ТКО). Медведев выразил надежду, что данная мера поможет снизить общую тарифную нагрузку на людей. И заверил, что власти будут продолжать принимать решения по удешевлению составляющих этого тарифа.

Относительно «мусорной реформы» в целом премьер сказал, что пока процесс идет без серьезных сбоев. Большинство регионов (70) уже перешли на новую систему либо по всей территории (57), либо в отдельных районах (13). Остальных Медведев призвал поторопиться и не тянуть.

Основной задачей он назвал не только перестройку всей «мусорной» отрасли, но и недопущение резкого и необоснованного скачка тарифов на вывоз мусора. И рекомендовал держать эту тему на особом контроле, в том числе назвав это и задачей ФАС, пишет «Росбалт».

Еще один ключевой вопрос — чтобы люди оплачивали вывоз мусора, исходя из фактического объема в контейнерах. Сейчас по словам Медведева, это «слепая зона», но важно, чтобы люди не переплачивали.

Ранее сообщалось. что весь мусор в России станут взвешивать и учитывать в электронном виде. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца 2019 года создать единую государственную систему учета твердых коммунальных отходов (ТКО).

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